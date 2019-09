Delphine van der Grijn versterkt koppositie

NOORDELOOS/AMEIDE • Tijdens de negende editie van de Loop naar de Pomp zaterdag in Noordeloos heeft de 12-jarige Delphine van der Grijn uit Ameide de derde plaats behaald op de vijf kilometer. Met een tijd van 22.36 minuten was ze slechts vijf seconden verwijderd van het zilver.

Ze versterkt hiermee haar koppositie in het vijf kilometer klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Het is alweer haar tweede podiumplaats in het circuit. In haar woonplaats was ze eerder dit jaar al ook al goed voor brons.

Delphine van der Grijn maakt deel uit van De Jacchalzen, een speciale trainingsgroep van atletiekvereniging Typhoon uit Gorinchem gericht op jeugdige talenten op de lange afstand onder leiding van Jacco van der Vliet.