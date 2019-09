Jurgen Janssen eerste koploper De Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • Jurgen Janssen is de eerste koploper in de nieuwe biljartcompetitie van De Lukkie Klos. In een vooruitgespeelde partij won hij met 13-7 van Koos van Hattem.

In de eerste ronde van het bekertoernooi maakten de matadoren Van der Togt en Bouman geen fout. Zij wonnen hun partij. Ad Visser verraste met een sterk optreden; hij ging in zeven beurten uit. Jan Verschoor deed het prima met een overwinning in veertien beurten op Piet de Wit.