Etappezege Jens Bassa in Luxemburg

LUXEMBURG/GOUDRIAAN • Jen Bassa heeft in de Skoda Tour Luxemburg de derde etappe gewonnen.

De Goudriaanse junior had de meerdaagse van Berlijn nog in de benen en werd vrijdag in de eerste omloop in de schoot van het peloton 35e.

Zaterdag stond er een rit van 80 kilometer met een pittige beklimming op het programma. Normaliter een kolfje naar de hand van Bassa, maar ditmaal moest hij na twee ronden wegens maagklachten de strijd staken.

Zondag was hij weer helemaal de oude. De Goudriaanse renner soleerde in deze etappe over 72 kilometer naar de overwinning. Jens Bassa had een voorsprong van 33 seconden op de nummer 2.