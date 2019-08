Vol wielerprogramma in Noordeloos

NOORDELOOS • Maandag na de Noordelose markt maakt het regionale wielerpubliek zich weer op voor het grootste criterium in de omgeving; de wielerronde van Noordeloos. Het 801 meter lange parcours zal weer worden omzoomd door vele toeschouwers. Bij de finishlijn bij de pomp en Het Zwarte Paard wordt het dringen.

"En ook dit jaar verwachten we weer veel renners aan de start", blikt bestuurslid Peter Oosterbeek vooruit. "De voorinschrijving belooft in ieder geval veel goeds. Het wordt weer als vanouds volle bak. Alleen bij de Junioren kunnen we nog wel wat renners gebruiken. De Dames horen om 14.00 uur hun eerste startschot voor in totaal 50 rondjes. We eindigen traditiegetrouw om 19.30 uur met de Elite Mannen/Beloften en zij rijden precies 100 ronden. Uiteraard openen we weer met de Dikke Bandenrace. Daarna kan de jeugd zich uitleven op een speciaal te installeren klimtoren op het oude schoolplein."

Traditie

Over tradities gesproken. "Het is misschien een rare dag om te koersen, maar het bevalt ons al jaren prima. Het is de maandag na de jaarmarkt. Veel mensen hebben vakantie en ook veel wielrenners houden er rekening mee. We hebben nooit te klagen over de kwaliteit en het aantal deelnemers. Ook de komende editie niet, want met klappers als Lieven Anthonise, Jordi Talen, Martijn Veling, Robin Wennekes en Stefan Kreder zijn succes en een levendige koers verzekerd. Renners als Jens van den Dool, oud-winnaar Jari Stravers en Noah de Groot geven de ruim 80 kilometer ook nog een regionaal tintje."

Premiepot

Oosterbeek, al meer dan twintig jaar actief in het bestuur, lacht. "De goedgevulde premiepot is ook niet onbelangrijk. Onlangs zijn we met een groepje op bezoek geweest bij oud-winnaar John Hoogerland in Oostenrijk. Hij is nog steeds onder de indruk van de vele enveloppen die hij bij zijn winst in 2006 mee naar huis mocht nemen. Geweldig toch?!"

Vrijwilligers

Met dank aan de vele vrijwilligers, weet ook Oosterbeek. "Met z'n tienen zitten we in het bestuur, maar op zo'n dag worden we van alle kanten geholpen. We starten steevast om 09.00 uur bij Bas Schakel aan de Noordzijde. Na een bakje koffie rijdt hij met zijn 'trekker' de balen hooi op zijn plek. Met een koppeltje gaan we dranghekken zetten, worden sponsordoeken opgehangen en vlaggen gehesen. Na afloop hetzelfde laken een pak, maar dan in andere volgorde. Overigens zal de 77-jarige Bas niet zelf sturen. Hij is onlangs gevallen en heeft zijn rug gebroken. Bas heeft ons verzekerd dat hij wel de koffie in zal schenken en dat we zijn trekker mogen gebruiken."