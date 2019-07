Jonne Liefhebber, Lotte Dalesi en Mosja Mennema naar Hippiade

REGIO • Jonne Liefhebber uit Hei- en Boeicop, Lotte Dalesi uit Giessenburg en Mosja Mennema (Giessenruiters) hebben zich geplaatst voor de Hippiade (NK) op 24 augustus in Ermelo.

Jonne Liefhebber van De Killesteynruiters werd met Diamanto Du Bois reservekampioen in de klasse M1DE en met Golden Jack derde in de categorie L1-DE.

Voor Lotte Dalesi was er brons in M1 DE en Mosja Mennema pakte het reserverkampioenschap in de klasse B DE.