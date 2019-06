Oprichting PentaChess met snelschaaktoernooi in Papendrecht

PAPENDRECHT/REGIO • De afgelopen jaren hebben vijf schaakverenigingen in de regio de handen ineengeslagen en voor jeugdviertallen de Merwede JeugdCompetitie opgezet.

Op een aantal vrijdagavonden per jaar schaken dan ruim 90 jeugdschakers tegen elkaar. In vervolg op dit succes slaan de verenigingen in de regio (schaakverenigingen Dordrecht, Pascal uit Papendrecht/Alblasserdam, Sliedrecht, Giessen/Linge en Meerkerk) de handen ineen en gaan meer gezamenlijke activiteiten voor jeugdige schakers organiseren.

Met de oprichting van Stichting PentaChess worden ook belangrijke stappen gezet in het aanbieden van schaaktrainingen op basisscholen in de regio en wordt op die manier zoveel mogelijk jeugd de mogelijkheid geboden om te leren schaken. Daarnaast zal de stichting gemotiveerde en getalenteerde schaakjeugd een passend trainingsaanbod en begeleiding bieden om op die wijze hun talenten op de 64 velden verder te ontwikkelen. De initiatiefnemers van de Stichting hebben al nauwe contacten met de basisscholen in de regio en willen die verder intensiveren om zo samen met de scholen passende programma's te ontwikkelen.

Buiten de reeds bestaande viertallen jeugdcompetitie zal de stichting PentaChess meerdere schaakevenementen en toernooien gaan organiseren om daarmee de trainingsinspanningen ook tot uitdrukking te kunnen laten komen in wedstrijden.

De ondertekening van het oprichtingsdocument en de onthulling van het logo van Stichting PentaChess op 28 juni in het Denksportcentrum aan de Van der Palmstraat 12 in Papendrecht zal dan ook vervolgd worden met een snelschaaktoernooi voor de schaakjeugd van de initiatiefnemers. Op korte termijn na dit evenement zal de stichting definitief worden opgericht.

Voor het snelschaaktoernooi kunnen jeugdspelers zich opgeven via pentachess@gmail.com. Meer informatie staat op de website www.pentachess.nl. Het werkgebied van de Stichting wordt voorlopig gevormd door het gebied in en rondom de rivieren Merwede, Lek en Linge.