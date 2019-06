Daan Hartog wint omnium Breda, Jost van de Streek tweede in Rotterdam

REGIO • Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog heeft in de categorie 5 een jeugdomnium in Breda gewonnen. Jost van de Streek eindigde als tweede in Rotterdam.

Uitslagen:

Schijndel: 12. Merel Hartog (Giessenburg).

Rotterdam, cat. 5: 6. Tim Verwolf (Langerak).

Cat. 7: 2. Jost v.d. Streek (Ottoland), 11. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf).

Breda, cat. 5: 1. Daan Hartog (Giessenburg), 7. Mees Bassa (Goudriaan).

cat. 6: 11. Merel Hartog (derde meisje).