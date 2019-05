Willem van Hanegem reikt bij ASV Arkel speciale ring uit aan Frenkie de Jong

ARKEL • Frenkie de Jong onting vrijdagavond in de kantine van ASV Arkel uit handen van voetbalicoon Willem van Hanegem de ASV Arkel – Frenkie de Jong-ring. Een nieuwe en voor de voetbalwereld unieke (doorgeef)prijs.

ASV Arkel nam het initiatief voor deze prijs. Frenkie de Jong vertrekt deze zomer van Ajax naar Barcelona en de vereniging waar hij zijn eerste voetbalstappen zette, wilde hem een waardig afscheidscadeau geven.

Tijdens de jaarlijkse Club van 100-avond werd de Held van Arkel, zoals de Volkskrant hem dit jaar noemde, verrast met het aandenken. De opdracht die hij erbij kreeg was om de ring eens, op een door hem te bepalen moment, aan een door hem te bepalen Nederlandse voetballer, door te geven.

In de toneelwereld kent men de Paul Steenbergen Penning (sinds 1982 zes keer uitgereikt, o.a aan Willem Nijholt en Pierre Bokman) en de Theo Mann – Bouwmeesterring (sinds 1911 zeven keer uitgereikt, nu in bezit van Halina Reijn) waar de acteur of actrice die de ring krijgt, zelf bepaalt wanneer en aan wie hij of zij deze doorgeeft.

Geweldige speler

Willem van Hanegem was speciaal naar Arkel gekomen voor deze bijzondere overhandiging. 'De Kromme' noemde De Jong eerder al 'een geweldige speler', 'die heel simpel speelt, maar dat is nu juist het moeilijkste dat er is.'

Van Hanegem: 'Ik hoop dat ik 100 word, dan weet ik aan wie jij de ring hebt gegeven.' Frenkie de Jong antwoordde gevat: 'En als ik hem doorgeef, dan overleg ik met u wie hem krijgt.'

Overigens werd Van Hanegem lid van de club van 100, waar Frenkie al lid van is.

Ontwerp

Het ontwerp van de ring, met bewegende voetbal, is van de Schoonhovense edelsmid Wendy van Buren.