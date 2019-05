Pas 8-jarige Luca van Leer doet mee aan NK-karting

• Luca van Leer in actie in Berghem. (Foto: Thymo Reineveld)

• Luca van Leer in actie in Berghem. (Foto: Thymo Reineveld)

LEERBROEK • Acht jaar is hij pas, maar Luca van Leer uit Leerbroek heeft dit seizoen al zijn debuut gemaakt in de NK-karting, georganiseerd door Chrono Karting. Luca komt uit in de klasse 60 CC mini-junioren.

De tweede wedstrijd van het NK werd verreden in Berghem. Een wedstrijd bestaat uit een kwalificatie en drie heats.

Luca van Leer zette tijdens de kwalificatie de zevende tijd neer. In de eerste heat eindigde hij als zesde. Op de weegbrug na de wedstrijd bleek hij echter 100 gram te licht, waardoor hij werd teruggezet naar de 23e plaats. In de tweede heat werd Luca na veel inhaalacties dertiende en in de derde heat tiende.

De volgende NK-wedstrijd is op 2 juni op het TT Circuit in Assen.