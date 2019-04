Arno van Krimpen wint Koningsronde

REGIO • Nieuweling Arno van Krimpen uit Groot-Ammers heeft op Koningsdag de Koningsronde in Amsterdam gewonnen. Hij was de rapste in de massasprint.

Van Krimpen eindigde zondag als zevende in het kasseiencriterium van Eijsden. Jens Bassa (Goudriaan) kwam als elfde over de meet.