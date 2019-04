Isis Versluis vijfde in Dordrecht

DORDRECHT/REGIO • Isis Versluis (Meerkerk) is zondag in categorie 2 vijfde geworden in de Marion Gödde jeugdronde voor meisjes bij De Mol in Dordrecht.

Merel Hartog (Giessenburg) eindigde als zesde in categorie 6 en Rosanne van Rees (Groot-Ammers) werd veertiende bij de meisjes-nieuwelingen.