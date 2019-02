Eindelijk beloning voor Triade

NIEUWPOORT • Het harde werken van Triade werd zaterdag eindelijk beloond. De Nieuwpoortse korfballers wonnen knap met 19-17 van nummer 3 Stormvogels.

Punten die zeer welkom zijn in de degradatiestrijd. De zege werd door de groenwitten dan ook uitbundig gevierd.

In een gewijzigde opstelling maakte Triade een gretige indruk. Tegen Stormvogels, dat te kampen had met enkele grieperige spelers, werd de strijd aangegaan. Het spel was bij vlagen slordig, maar de inzet bleek voldoende voor het volle pond.

Komende zaterdag om 16:30 uur speelt Triade in De Reiger de belangrijke thuiswedstrijd tegen rodelantaarndrager Klimop.