VC WIK en Volley Meerkerk maken geen fout

GROOT-AMMERS/MEERKERK • De tweededivisionisten VC WIK en Volley Meerkerk'95 wisten hun hoge ranglijstpositie zaterdag te handhaven. Beide teams kwamen tot winst.

Koploper VC WIK - Havoc staat er overigens virtueel nog beter voor- won met 1-3 van Spivo. De start was flitsend. De Groot-Ammerse volleybalsters speelden met veel servicedruk en Nikki Borsje zette de nodige killblocks op haar naam: 12-25 en 9-25. Vreemd genoeg kwam er een hapering in deel drie. De servicedruk viel weg, VC WIK kwam passend en spelverdelend onder druk te staan en aanvallend kon het niet worden opgelost (25-23). De koploper herpakte zich in de vierde set (19-25) en was redelijk tevreden met de 1-3 zege.

'Spivo uit is altijd lastig', klonk het in het Ammerse kamp.

Compliment

Volley Meerkerk herstelde zich bij hekkensluiter Volley Tilburg 2 van tweede mindere optredens. De volle buit (5 punten) was het doel en daar werd aan voldaan. De wederopstanding kreeg in de eerste twee sets vorm via 25-16 en 25-21. Maar de ongekend spannende derde set bleek cruciaal. Het verschil was nooit groter dan twee punten. Twee wissels aan Meerkerkse kant waren beslissend: 27-25. Met een serviceserie van acht punten op rij maakte Lisan Middeljans in de vierde set het verschil: 25-19.

Aan Meerkerkse zijde verdiende Sanne Bikker een compliment. Zij is overgekomen uit dames 4 voor een 'leerjaar', maar stond er zaterdag toen ze er moest staan en de met een blessure afhakende Renate Ouderkerk moest vervangen.

Flinke kluif

De mannen van Volley Meerkerk, vijfde in de 1e klasse, hadden een flinke kluif aan Phoenix. Na twee sets was de stand dan ook terecht nog in evenwicht. Met werkvolleybal wisten de geelzwarten in de derde en vierde set vier punten in eigen huis te houden. Met name Dick Brakband wist met afwisselend harde aanvallen en geplaatste ballen het Zaltbommelse spel te ontregelen: 25-20, 20-25, 25-13 en 25-23.