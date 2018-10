Zomerse start wintercompetitie: Max van Hoorne imponeert in eigen huis

• Max van Hoorne was een klasse apart voor eigen publiek. (Foto: Jan de Bruin)

NOORDELOOS • De offroadwintercompetitie van RC Jan van Arckel is zaterdag in Noordeloos onder zomerse omstandigheden van start gegaan.Voor eigen publiek was Max van Hoorne een klasse apart.

Er verschenen in Noordeloos 383 renners aan het vertrek. Zij genoten van een temperatuur van 25 graden en een snelle ondergrond.

In de A-klasse gaf Max van Hoorne een demonstratie waar iedereen bewondering voor had. Met een wijd opengeritst shirt zette hij de rest van het veld op grote afstand. En dan te bedenken dat het voor Van Hoorne eigenlijk een trainingsritje was, want hij zit qua opbouw in een rustperiode. Jesse Bikker werkte zich vanuit de achterhoede knap op naar de tweede plaats. Wim de Bruin completeerde het podium; alledrie renners van het Merida Bassa Biking Team.

A-klasse: 1. Max van Hoorne (Noordeloos), 2. Jesse Bikker (Hoogblokland), 3. Wim de Bruin (Hardinxveld).

De B-klasse (recreanten) is dit jaar gesplitst in twee groepen: renners tot 45 jaar en Masters (45+). In totaal 177 renners slingerden als een lang lint door het onder leiding van Jan Bassa aangelegde parcours, dat nogal wat behendigheid van de deelnemers vergde.

B-klasse: 1. Ralf van Herwijnen (Almkerk), 2. Tim van Lopik (Gorinchem), 3. Niels van den Dool (Polsbroek).

Masters: 1. Jaap de Bruijn (Noordeloos), 2. Jan-Piet Bikker (Noordeloos), 3. Ries den Otter (Hoornaar).

Ook onder de dames wordt de wintercompetitie steeds populairder. Zeventien vrouwen zorgden voor een leuke koers, waarin Dieke van Wilgen de sterkste was.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), Fenna Hoegee (Giessen), 3. Larissa Mesker (Noordeloos).

Uitslagen jeugd:

D-klasse (13/14 jaar): 1. Nick Klijn (Leerdam), 2. Rowan van Oord (Hank), 3. Dion Slomp (Hoornaar).

Meisjes: 1. Lise Korf (Leerdam), 2. Melanie Bron (Schelluinen), 3. Anouk Bijl (Papendrecht).



E-klasse (11/12 jaar): 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Stijn van Wingerden (Hardinxveld), 3. Bjorn van Waardenburg (Rhoon).

Meisjes: 1. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem), 2. Jiska Verspuij (Noordeloos), 3. Lotte Griep (Oosterhout).



F-klasse (9/10 jaar): 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Nick Verkleij (Gouda), 3. Jurgen den Harder (Maassluis).

Meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Feline Steijn (Naaldwijk).



G-klasse (6-8 jaar): 1. Ferno Verhoeven (Kaatsheuvel), 2. Wessel den Harder (Maassluis), 3. Niek Wolthuis (Hank).

Meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Milou van Oord (Hank), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 3 november in Giessenburg.