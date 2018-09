Jeanne Korevaar alsnog aangewezen voor WK

GROOT-AMMERS • Jeanne Korevaar uit Groot-Ammers rijdt op zaterdag 29 september het WK-wielrennen op de weg voor vrouwen.

Ze vervangt in de Nederlandse ploeg Sabrina Stultiens, die nog teveel last heeft van een valpartij in de Tour d'Ardeche.

De WK-wegwedstrijd wordt verreden in Tirol en voert over een afstand van bijna 157 kilometer, waaronder 2413 hoogtemeters. De pas 21-jarige Korevaar, onlangs nog winnaar van een etappe in de Lotto Belgium Tour, krijgt de kans zich te laten zien.