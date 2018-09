Koppeltijdrit afsluiting van wegseizoen

NOORDELOOS • RC Jan van Arckel sluit het wegseizoen op zaterdag 6 oktober af met de Koeienvlaaien Koppeltijdrit. Een begrip voor iedereen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die van wielrennen houdt. 'We hebben het leukste voor het laatst bewaard', zeggen ze niet voor niets bij Jan van Arckel.

De koppeltijdrit wordt verreden in de polder achter Noordeloos. Tegenwind is gegarandeerd, een hoog gezelligheidsgehalte ook. Deelname staat open voor leden van RC Jan van Arckel. Ook niet-leden kunnen meedoen. Voowaarde is dan wel dat minimaal één renner per koppel woonachtig is in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Duo's van buiten de regio kunnen alleen buiten mededinging, op uitnodiging van de organisatie, meefietsen.

Elf categorieën

Er is startgelegenheid in maar liefst elf categorieën: van jeugd tot vrouwen en van gemengd tot echtparen. Start (vanaf 14:00 uur) is op de Kerkweg, finish op de Tiendweg. Het inschrijfgeld bedraagt 10,00 euro per koppel. Voorinschrijven is verplicht en kan via de website van Jan van Arckel: www.janvanarckel.nl (kopje Tijdrit Koeienvlaai).

Meer info

Meer info bij Ine van der Laar, 06-19472143, e-mail: ine@vanderlaar.com.