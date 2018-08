Jens Bassa uit Noordeloos behoudt eerste plaats in Euroregioklassement

KORTESSEM • Jan van Arckel-nieuweling Jens Bassa uit Noordeloos is na de laatste verreden wedstrijd voor het mabs 4.0 Euregioklassement in Kortessem (Belgisch Limburg) de beste eerstejaars nieuweling in het klassement gebleven.

In het (algemeen) eindklassement werd hij tweede. Het goud ging naar de Duitser Tim Nefkens. Op 19 oktober volgt de huldiging in Zutendaal (België).