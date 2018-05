Canonballs2018 ondanks blessureleed op koers voor NK

GORINCHEM/REGIO • Ondanks blessureleed heeft het jongens C-team van Typhoon zich weten te handhaven in de landelijke top-10 ranglijst. Alleen een plaats bij de eerste twaalf garandeert deelname aan de landelijke finale op 8 september. Canonballs2018 is er alles aangegelegen omdat te halen, zeker ook omdat de finale mogelijk in Gorinchem gaat plaatsvinden.

Thijs de Wild gaf op vrijdagavond aan toch niet de horden te kunnen lopen vanwege aanhoudende rugklachten. Een aderlating voor het team op dit onderdeel. Ook de deelname van Jamie Hanselaar lag onder druk vanwege een gebroken arm. Met de arm in het gips nam hij uiteindelijk toch deel aan de 800 meter en haalde daarmee cruciale punten op. Het was overigens Stan Buddingh' die overtuigend de 800 meter won en zo de andere punten binnen sleepte.

Op de horden waren het Ruiz Lodder en Luca Hellings die de punten pakten en de schade beperkt hielden. De Wild kon wel deelnemen aan de onderdelen hoog en speer en pakte daar met een hoogte van 1.75 meter en een worp van meer dan 35 meter, cruciale punten. Thom Kortenoever presteerde optimaal met een kogelstoot van boven de 11 meter en een puike 150 meter onder de 19 seconden. Luca Hellings was de tweede atleet van Typhoon die op de onderdeel punten binnenhaalde. Ook met een tijd onder de 19 seconden.

De wat betreft temperatuur kille dag, begon overigens voor de Typhoon-atleten uitstekend met een estafettetijd onder de 48 seconden. Het clubrecord komt steeds dichterbij voor de mannen.

Canonballs2018 wist zich zodoende uitstekend te handhaven in de top van de landelijke ranglijst. Met een straatlengte voorsprong werd de poulewedstrijd in Rotterdam gewonnen. De voorsprong op de nummer 13 op de landelijke ranglijst lijst is nu 330 punten. Het zou voldoende moeten zijn voor de derde finaleplaats op rij.