Van der Lugt en Kersbergen winnen Krakelingenloop

HEUKELUM • Leendert van der Lugt en Annemarie Kersbergen hebben zaterdag de veertiende editie gewonnen van de Krakelingenloop in Heukelum.

Daarmee maakten ze zichzelf ook voorlopig favoriet voor het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018. De Krakelingenloop was de vierde wedstrijd in deze serie van negen lopen.

Voor Van der Lugt was het zijn eerste overwinning in het Grote Rivieren Loopcircuit en het was er meteen een in stijl. Hij demarreerde direct onder de startboog en kwam 10 kilometer later solo aan in een indrukwekkend persoonlijk record. Anderhalve week eerder liep hij voor de eerste keer een 33'er, nu was hij na 33.00 binnen.

Achter hem liep ook oud-circuitwinnaar Henkjan den Braven het grootste deel van de wedstrijd alleen. Hij versnelde na drie kilometer in de ommelanden van het pittoreske Heukelum en liet zijn mede-achtervolgers achter zich. Den Braven werd zo tweede in 34.01, voor Cornelis Chatziioannou (34.36), Arjan Kaashoek (34.41) en Jeroen van Damme (34.46).

Koppositie

Daarmee nam Van der Lugt de koppositie in het overall klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit over van Chatziioannou, die niet helemaal fit was. 'Ik ben na mijn overwinning in Ameide ziek geweest. Vandaag heb ik bewust een groepje opgezocht. Op het eind heb ik alles op alles gezet om derde te worden. Dat was nu een goede uitslag.'

"Jammer dat hij zich niet zo goed voelde", vond Van der Lugt. "In de vorige wedstrijd konden we goed samenwerken. Maar ik heb het gevoel dat er bij mij voor de volgende wedstrijden nog heel veel in zit."

Dames

Annemarie Kersbergen liep net als Leendert van der Lugt een persoonlijk record in Heukelum. "Ik loop niet zo heel vaak 10 kilometers", zei ze na haar finish in 39.28, haar eerste uitslag onder de 40 minuten. "Maar het was goed weer vandaag en ik had een haas bij me."

Het was haar tweede overwinning in het Grote Rivieren Loopcircuit na de Biesbosch halve marathon in haar woonplaats Dordrecht. "Ik ga de andere wedstrijden ook lopen", kondigde ze aan. Lachend: "In Papendrecht probeer ik het nog sneller, hopelijk onder de 39 minuten."

Papendrecht is de Nationale Lenteloop van 9 juni, de volgende wedstrijd in het circuit. Voor het totaalklassement tellen de zes beste resultaten van de negen lopen mee. Alle uitslagen en klassementen en informatie over de volgende wedstrijden zijn te vinden op www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Uitslagen Krakelingenloop Heukelum

Msen: 1. Leendert van der Lugt 33.00, 2. Henkjan den Braven 34.01, 3. Arjan Kaashoek 34.41.

M35: 1. Cornelis Chatziioannou 34.36, 2. Henk van der Stelt 35.31, 3. Pieter de Jong 37.36.

M45: 1. Jeroen van Damme 34.46, 2. Erik Klooster 36.51, 3. Ruben Verlangen 36.54.

M55: 1. Ferry Engel 37.00, 2. Piet Voorwinden 37.48, 3. Henk van den Heuvel 40.01.

Vsen: 1. Annemarie Kersbergen 39.28, 2. Margriet Halbertsma 44.46, 3. Marieke Sterk 44.53.

V35: 1. Emmy Vink 42.03, 2. Vivianne Steegstra 42.17, 3. Hanneke van Riel 50.17.

V45: 1. Cora Vlot 42.04, 2. Daniëlle Gorgels 46.08, 3. Corina van der Linden 46.52.

M5km: 1. Michael van Baal 17.09, 2. René Criellaard 17.10, 3. Ad Verweij 17.41.

V5km: 1. Anouk Kruiswijk 20.19, 2. Els van den Eijnde 22.40, 3. Nora in 't Veld 22.55.

Jongens1500m: 1. Arjen Schippers 5.34, 2. Tim Leeman 5.34, 3. Niels Oste 6.36.

Meisjes1500m: 1. Lieke van de Hoef 6.43, 2. Larissa van der Grijn 7.01, 3. Hanna van Sprundel 7.24.

Jongens1000m: 1. Luuk Bosveld 3.47, 2. Bram Stevens 3.50, 3. Ruben van Roosmalen 3.52.

Meisjes1000m: 1. Delphine van der Grijn 4.00, 2. Femke van der Waal 4.31, 3. Mira Kleingeld 4.43.

Jongens500m: 1. Jesse Hoogendoorn 2.10, 2. Abderrahim Assiane 2.14, 3. Milo Valk 2.15.

Meisjes500m: 1. Alissa te Velde 2.03, 2. Tula Hermus 2.12, 3. Nicoline Kaashoek 2.18.