Peursum VR1 op drempel van kampioenschap

GIESSENBURG • Peursum VR1 heeft de topper tegen directe concurrent Asperen dinsdagavond met 3-1 gewonnen. Zaterdag kunnen de Giessenburgsen het afmaken en tegen Ophemert het kampioenschap pakken.

Peursum kwam tegen Asperen snel op achterstand, maar wie anders dan Heleen van der Meijden egaliseerde.

In de tweede helft stelden Daniëlle Timmer en weer Heleen van der Meijden, met een vrije trap in de verre hoek, de overwinning veilig. Wat volgde was een enorme ontlading.

