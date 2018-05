Jens Bassa achtste in klassieker

REGIO • Nieuweling Jens Bassa maakte zaterdag deel uit de kopgroep in de Flevotour, een klassieker in en rond Kampen. De renner uit Noordeloos kwam knap als achtste over de meet.

Ook de Jan van Arckel-junioren startten in de Flevotour, waar de wind vrij spel had. Ruben Blom (Tienhoven) kon zich lang handhaven in het peloton, maar moest lossen toen het voor de zoveelste keer op de kant ging. In het zicht van de haven, na 106 kilometer, werd hij uit koers genomen. Slechts 42 renners haalden de finish.

Op Hemelvaartsdag was ook de Ronde van Maren Kessel, door de aantrekkende wind op de dijk, een zware koers. Ruben Blom eindigde als 27e, Menno Vonk (Meerkerk) als 33e.

Val

In de Jeugdronde van Schijndel kwam Merel Hartog ten val. Toch kwam de Giessenburgse in categorie 6 nog als 20e over de meet. Christiaan van Rees (Groot-Ammers) sprintte naar de overwinning in categorie 6.

Zondag deed Christiaan van Rees weer van zich spreken door in Ossendrecht een omnium te winnen.

Marianne Vos Classic

De Marianne Vos Classic voor juniorvrouwen werd zaterdag in Wijk en Aalburg gewonnen door Sylvie Swinkels. Ingrit Verhoeff (Groot-Ammers) klasseerde zich als twaalfde en haar dorpsgenote Thirza Korevaar als 32e.