Triade handhaaft zich in de derde klasse

LANGERAK • De korfballers van Triade 1, die op bezoek gingen bij OKV 1 in Oostzaan, hebben uitstekende zaken gedaan voor handhaving in de derde klasse. Dankzij een 12-17 winst is klassebehoud definitief.

Het was een wedstrijd waar voor beide veel op het spel stond. De groenwitten uit Langerak maakten het in de eerste helft nog even spannend, maar uiteindelijk werd de wedstrijd rustig en volwassen uitgespeeld.

Er heerste bij de hoofdmacht, die vroeg uit de veren mocht richting Amsterdam, een ontspannen sfeer, wat resulteerde in een felle opening. OKV kwam er niet aan te pas en werd bij vlagen zoek gespeeld. Maar door een mindere fase kregen zij het toch nog voor elkaar om terug te knokken waardoor de eerste helft eindige in een 7-8 tussenstand.

Waar het vorige week na rust nog misging was nu van geen sprake. Door snelle goals werd de wedstrijd al snel in het slot gegooid en werd er afgefloten bij een 12-17 eindstand. Er werd een feestje gevierd,want met deze overwinning mag Triade 1 volgend jaar wederom uitkomen in de derde klasse. Ook blijft de gewilde derde plek zelfs nog binnen handbereik.