Marinca van den Heerik uit Brandwijk naar landelijk kampioenschap paardenspringen

BRANDWIJK • Marinca van den Heerik uit Brandwijk heeft zich zondag geplaatst voor de landelijke indoorkampioenschappen springen voor paarden, dat volgende maand in Ermelo gehouden wordt.

Marinca werd met haar paard Hadaffia derde in de klasse B. Dit was voor haar voldoende om zich te plaatsen voor de landelijke indoorkampioenschappen. In de klasse B lukte het maar liefst tien combinaties om in beide manches foutloos te blijven. In deze klasse gaven de stijlpunten de doorslag voor het regiokampioenschap.

Nikita Cheung reed Talentina van de Laarse Heide (v Taloubet Z) zeer correct door de beide parcoursen, hetgeen haar respectievelijk 80 en 85 stijlpunten opleverde, ruim meer dan de andere combinaties.

Reservekampioen in de klasse B werd Gina Gerrets (Vlaardingen) met G-star en ook voor de op de derde plaats geëindigde Marinca van den Heerik (Brandwijk) met Hadaffia is er dus een startplaats voor de landelijke indoorkampioenschappen

Het regiokampioenschap springen voor paarden vond plaats bij Manege Middenhof en werd gehouden in de klassen B tot en met M.

"Met de 77 ijzersterke combinaties die zich tijdens de afgelopen regiokampioenschappen dressuur en springen hebben gekwalificeerd voor de landelijke kampioenschappen staat onze regio er goed voor," aldus Andre van Overbeek, voorzitter van de regio Zuid-Holland. "Ik kijk vol vertrouwen uit naar hun prestaties in Ermelo volgende maand!"