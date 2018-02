Kroonschijf Denk en Zet onderuit in thriller

BRANDWIJK • Het had zaterdag de kampioenswedstrijd kunnen zijn voor lijstaanvoerder Kroonschijf Denk en Zet. In een razendspannende strijd gingen de dammers echter met 11-9 onderuit tegen naaste concurrent 020 Amsterdam.

De Alblasserwaarders staan nu één punt achter op de hoofdstedelingen en het ziet er niet naar uit dat die zich in de laatste wedstrijd nog de kaas van het brood laten snoepen.

Het duurde lang voor er enige tekening in de strijd kwam. Het was Arie van Genderen die, na remises van Wim Kalis, Eef Stam, Harm Jan van Rees en Peter Hartog, zijn ploeg op voorsprong bracht. Direct daarop was de stand weer in evenwicht door een nederlaag van Ad de Hek.

De spanning groeide. Cor Westerveld en Piet Trapman hadden wat voordeel, maar hun opponenten verdedigden zich koelbloedig, zodat beiden zich met een puntendeling tevreden moesten stellen. Teus Stam leek na een degelijke partij ook op remise af te stevenen, maar hij vergaloppeerde zich in het eindspel en kreeg een nul te slikken. Peter de Hek moest daarna winnen, maar zijn stand bood geen enkel perspectief in die richting en hij kon niet anders dan naar remise afwikkelen.