Grote Rivieren Loopcircuit start met Dirk IV-loop

HOORNAAR • Het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit begint elk jaar in Hoornaar. Zo ook in 2018: de Dirk IV-loop is zaterdag 27 januari de eerste wedstrijd in de serie van negen in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden.

De Dirk IV-loop is niet alleen de traditionele start van een nieuw loopcircuit, het is ook steevast een van de drukst bezochte regiolopen. In het ongetwijfeld wederom drukke deelnemersveld bevinden zich op 27 januari in ieder geval twee nieuwe winnaars van de wedstrijdloop over 10 kilometer. De laureaten van 2017, Lars Gerritsen en Christine Venhuizen, hebben zich namelijk geëxcuseerd bij de organisatie.

Ook Roy Hoornweg, parcoursrecordhouder bij de mannen, kan er niet bij zijn. Mogelijk start wel Lindsay van Marrewijk, de snelste vrouw ooit in Hoornaar. Maar dat zal dan vermoedelijk op een kortere afstand zijn.

Het parcours leidt de lopers over de polderwegen rondom Hoornaar van en naar het Dirk IV-plein. Jeugdlopen in verschillende categorieën beginnen vanaf 11.00 uur. De prestatieloop over 5 kilometer gaat van start om 13.00 uur en de 10 kilometer wedstrijdloop om 13.10 uur. Inschrijven kan vooraf in Het Bruisend Hart op het Dirk IV-plein, waar ook kleed- en douchegelegenheid is.

De voorinschrijftermijn voor het complete Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit loopt overigens nog tot en met 1 maart. Alle informatie daarover en over de wedstrijden is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit. Zie voor meer informatie over de Dirk IV-loop: www.dirkivloop.nl.

Het is de negenentwintigste editie van de Dirk IV-loop die op 27 januari gehouden wordt. De organisatie hoopt van de dertigste jaargang in 2019 een extra feestelijke loop te maken.