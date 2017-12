Aron Romeijn tevreden, maar niet naar Olympische Spelen

HEERENVEEN/OTTOLAND • Aron Romeijn is er woensdag in Thialf op de 500 meter niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.

De Ottolandse sprinter eindigde in 35,35 als achtste. Hoewel Romeijn 'een paar kleine foutjes maakte', was hij 'dik tevreden'. Zijn tijd betekende een PR op een laaglandbaan.

Ronald Mulder (34,49) en Kai Verbij plaatsten zich voor de Spelen, nummer 3 Jan Smeekens vrijwel zeker ook.