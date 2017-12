HOORNAAR • De wintercompetitiewedstrijd in Hoornaar werd zaterdag een prooi voor Pim van der Marel. Vanuit de achterhoede kwamen de regiorenners opzetten, maar Van der Marel wist de oprukkende concurrentie voor te blijven.

Het werd langs de Donk een zware wedstrijd. Het weiland was zompig, maar werd afgewisseld met een zandstrook en een bospassage.

Kettingbreuk

Met de leiderstrui om de schouders had Max de Jong in de A-klasse genoeg inspiratie om meteen vanaf de start een mooie voorsprong te nemen. Bart van den Berg leidde de achtervolging met Tijmen Pesselse, Mika Bouman, Kenny Bongers en Kjell Roerbag in zijn wiel. Zo leek de strijd om de tweede plaats te gaan, echter na enkele ronden stond Max de Jong aan de kant met een kettingbreuk. Tot zijn geluk kon hij via de stand van Brouwer Bikesport voor snelle reparatie zorgen zodat hij de wedstrijd kon vervolgen.

Intussen was Pim van der Marel opgerukt naar de eerste plaats en kwam de dreiging vanuit de achterhoede. Jens van de Dool en Jesse Bikker kwamen steeds dichterbij, maar Niels Wubbe (in 2015 nog professioneel veldrijder) kwam in de eindfase nog tot de tweede plaats. De jonge Ruben van der Stelt verweerde zich uitstekend met een derde plaats. Ook Max de Jong kon na zijn mankement nog een aantal plaatsen terugwinnen en hield met de zesde plaats de leiding in het klassement.

Uitslag A-klasse: 1. Pim van der Marel (De Lier) 2. Niels Wubben (Dorst) 3. Ruben van der Stelt (Nieuwendijk) 4. Jesse Bikker (Hoogblokland) 5. Jens van den Dool (Hoogblokland).

Klassement A-klasse: 1. Max de Jong (Giessenburg) 2. Bart van den Berg (Wijngaarden) 3. Tijmen Pesselse (Giessenburg) 4. Mika Bouman (Rijswijk) 5. Ando Overbeek (Schoonhoven).

Van Wijngaarden slaat toe

In deze grote groep recreanten (B-klasse) hebben we bij zes wedstrijden steeds een andere winnaar gezien. Deze winnaars staan allen bij de eerste zes in het klassement en de einduitslag is nog lang niet zeker. Deze keer was Koen van Wijngaarden de gelukkige, die na drie derde plaatsen nu op de hoogste trede mocht plaatsnemen en meteen de leiding in het klassement overnamn. Wouter de Bruin werd verrassend tweede, vóór de jonge Theo Verpuij.

Uitslag B-klasse: 1. Koen van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Wouter de Bruin (Goudriaan) 3. Theo Verspuij (Noordeloos) 4. Leon Slingerland (Schoonhoven) 5. Jeroen Nouwens (Schijndel).

Uitslag B-klasse: 1. Koen van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Leon Slingerland (Schoonhoven) 3. Jacco van Mastrigt (Nieuwendijk) 4. Erik van Zanten (Hardinxveld) 5. Jeroen Nouwens (Schijndel).

Resoluut

Op dit zware parcours waar het op kracht en uithoudingsvermogen aankwam, liet Riikka Vreeswijk-Kelja in de C-klasse haar kwaliteiten zien. Met haar grote ervaring reed ze resoluut naar haar eerste overwinning in deze competitie. Wie het eindklassement wil winnen, zal terdege rekening met haar moeten houden. Thirza Korevaar is goed bezig en bereikte een mooie derde plaats. Dieke van Wilgen heeft alle keren op het podium gestaan en bevestigde haar constante vorm met een tweede plaats.

Uitslag C-klasse: 1. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem) 2. Dieke van Wilgen (Arkel) 3. Thirza Korevaar (Groot-Ammers).

Klassement C-klasse: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk) 2. Dieke van Wilgen (Arkel) 3. Riikka Vreeswijk-Kelja (Gorinchem).

Demonstratie

In de D-klasse een prachtige demonstratie van Levi Terlouw die in de groene leiderstrui vanaf het begin wegreed van de rest. Jens Bassa en Jelmer Bos moesten Levi deze keer laten gaan en eindigden als tweede en derde. Ook de strijd om het eindklassement gaat in de resterende wedstrijden tussen deze drie renners. Bij de meisjes was Fenna Hoegee opnieuw met overmacht de sterktste.

Uitslag D-klasse :

Jongens: 1. Levi Terlouw (Hoogblokland) 2. Jens Bassa (Noordeloos) 3. Jelmer Bos (Giessenburg).

Meisjes: 1. Fenna Hoegee (Giessen) 2. Geerie de Bruin (Hardinxveld) 3. Lise Korf (Leerdam).

Joas Houweling had in de E-klasse een goede dag en maakte een einde aan de zegereeks van Victor-Hugo Brenders, die deze keer als zesde eindigde. Stijn van Wingerden maakte het succes voor Jan van Arckel compleet door als tweede te eindigen. Thijs Wemmers kwam met zijn vierde plaats heel dicht bij het podium. Elena Poppelaars was bij de meisjes opnieuw de beste.

Uitslag E-klasse:

Jongens: 1. Joas Houweling (Gorinchem) 2. Stijn van Wingerden (Hardinxveld) 3. Matthijs Bink (Rijen).

Meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk) 2. Lotte Griep (Oosterhout) 3. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem).

Vier op een rij

Daan Hartog wilde in de F-klasse wel weer eens een keer winnen, maar Rick Versloot liet het niet gebeuren. Met vier overwinningen op een rij is hij een grote kanshebber voor de eindoverwinning. Hartog moest tot het uiterste gaan om Joris Peursem van de tweede plaats af te houden.

Uitslag F-klasse:

Jongens: 1. Rick Versloot (Hardinxveld) 2. Daan Hartog (Giessenburg) 3. Joris Peursem (Hardinxveld).

Meisjes: 1. Jiska Verspuij (Noordeloos) 2. Nora van der Dussen (Arkel) 3. Luna Kers (Beesd)

Steff de Bruijn is in de G-klasse één keer tweede geworden en heeft verder alle wedstrijden gewonnen waaraan hij heeft deelgenomen. Hij versloeg opnieuw Morris van der Dussen die ook alle keren op het podium heeft gestaan. Lucas van Pelt werd derde vóór Matz de Jong. Isis Versluis won bij de meisjes en ging met een mooie duikeling over de streep.

Uitslag G-klasse:

Jongens: 1. Steff de Bruijn (Oud-Beijerland) 2. Morris van der Dussen (Arkel) 3. Lucas van Pelt (Giessenburg).

Meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk) 3. Jolien Korf (Leerdam).

Volledige uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl/wintercompetitie

Volgende wedstrijd: Groot-Ammers 6 januari 2018.