Beperkt aantal nieuwe positieve coronatesten in Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht

REGIO • In de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Papendrecht zijn er de afgelopen twee dagen geen inwoners aan het coronavirus overleden, blijkt uit de nieuwste cijfers van GDD Zuid-Holland Zuid die woensdag bekend zijn geworden.

Het aantal positieve coronatesten is in Molenlanden met drie gestegen, in Papendrecht (waar er één ziekenhuisopname bijkwam) met twee en in Alblasserdam met één.

Het actuele overzicht ziet er als volgt uit

Molenlanden: 103 positieve testen - 22 opgenomen in ziekenhuis (of geweest) - 8 overleden

Alblasserdam: 36 - 9 - 2

Papendrecht: 56 - 9 - 7

Gorinchem: 138 - 19 - 14

Hardinxveld-Giessendam: 32 - 2 - 2

Sliedrecht: 48 - 9 - 5

