Proefles schoonrijden op ijsbaan

20:30, Dordrecht, Sportboulevard, Dordtse ijsbaan. De Dordtse trainingsgroep van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS) houdt een schaatsclinic schoonrijden die duurt tot 22.30 uur. Vanaf 20.30 uur is er een inloop met koffie en filmpjes, daarna een korte presentatie over schoonrijden, waarna deelnemers zelf gaan trainen. Wie geen eigen schaatsen heeft, kan een paar lenen. Handschoenen zijn verplicht, geen aparte kleding nodig. Deelname is gratis, aanmelden niet nodig. Voor meer informatie kan gebeld worden met Hilde Noordtzij, baancoördinator van de Dordtse trainingsgroep (078-6313360 of 06-81365207).