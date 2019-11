VIJFHEERENLANDEN • Senioren in de gemeente Vijfheerenlanden hadden vandaag de mogelijkheid hun rijvaardigheid waar nodig een 'boost' te geven tijdens een opfrisdag rijvaardigheid voor senioren.



De dag werd door de gemeente gehouden, in samenwerking met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Veilig Verkeer Nederland.



De rijvaardigheid en kennis van de verkeersregels van 70-plussers uit de gemeente zijn in Huis het Bosch in Lexmond weer helemaal opgehaald.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel legde een en ander op camera vast.