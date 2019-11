Vijfde Dr. Kentie Simultaan Damtoernooi te Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Zaterdag 2 november speelde dr. Kentie, de inmiddels 85-jarige voormalig huisarts van Nieuwpoort, een simultaan damwedstrijd tegen twintig grotendeels ervaren dammers.

Hij liep 3,5 uur onverstoord zijn rondjes langs de 20 borden. Dat hij nog altijd tot de betere dammers van Nederland behoort bewees hij door slechts één partij te verliezen, van de heer A. de Lange uit Groot-Ammers. Negenmaal werd er remise overeengekomen en tien partijen eindigden in winst voor dr. Kentie.

Plaats van handeling was de recreatieruimte van de Vijverhof te Nieuwpoort. Organisatie was in handen van Stichting Sportevenementen Nieuwpoort Langerak.