Gilde Vakcollege en Da Vinci College slaan handen ineen

GORINCHEM • Gilde Vakcollege Techniek en ROC Da Vinci College gaan de samenwerking intensiveren. De handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst, die partijen vrijdag zetten, is de start van een goede doorlopende leerlijn in de Maritieme Techniek/Scheepsbouw.

Goede scholing is van cruciaal belang gezien de grote vraag naar bekwaam personeel vanuit bedrijven in de maritieme (maak)industrie in de regio. Een doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo biedt studenten en werknemers voortaan de mogelijkheid een opleiding specifiek gericht op de maakindustrie van de scheepsbouw in de regio te volgen.

Vanuit de doorlopende leerlijn die het Gilde Vakcollege Techniek nu biedt, worden studenten vanaf het begin van hun vmbo-opleiding meegenomen in een maritieme omgeving, waarop gereedschappen, technieken en terminologieën zijn aangepast. Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen vmbo-leerlingen van Gilde probleemloos intern doorstromen naar de mbo-opleiding Scheepsmetaalbewerker/Scheepsbouwer. Het betreft bbl-opleidingen op niveau 2 en 3 die worden gegeven in samenwerking met het Da Vinci College. De studenten werken vier dagen per week bij een regionaal bedrijf en krijgen één dag per week les op de locatie van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. In samenwerking met het Da Vinci College zal de reeds bestaande opleiding steeds verder worden gemoderniseerd, waarbij technieken als robotica, 3D-printing en manufacturing engineering worden opgenomen.