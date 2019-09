Boer uit Goudriaan in Chinese filmreportage over nieuwe zijderoute

GOUDRIAAN • Afgelopen zomer heeft Vreugdenhil Dairy Foods meegewerkt aan de reportage over de nieuwe zijderoute: de goederenspoorverbinding tussen Tilburg en het Chinese Chengdu. Hierbij zijn onder meer filmopnamen gemaakt bij de boerderij van de familie Koorevaar uit Goudriaan.

Dankzij deze treinverbinding bereiken de melkpoeders van Vreugdenhil Dairy Foods een nog grotere groep consumenten in China. ChengduTV maakte er een reportage over, waarbij Vreugdenhil een prominente rol kreeg toegewezen.

In de reportage is onder meer te zien waar de melk vandaan komt, over de controles en de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op de productie van melkpoeder en hoe onze Two Cows producten via deze treinverbinding op een snelle manier worden gedistribueerd en geïntroduceerd in het Westen van China. De reportage is zien op Youtube. Het filmpje is te vinden via de zoekterm 'The Journey of Dutch Milk Powder'. Vanaf ongeveer 3,5 minuut komt de familie Koorevaar uit Goudriaan in beeld.