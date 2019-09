Provincie Utrecht ondertekent beheerconvenant Prachtlint

GORINCHEM • Op vrijdag 20 september zullen vijf nieuwe organisaties hun handtekening zetten onder het Beheerconvenant Prachtlint in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

De gemeente Vijfheerenlanden (een fusie van Leerdam, Zederik en Vianen) zal als nieuw gevormde gemeente opnieuw ondertekenen. Omdat de gemeente sinds de provinciale herindeling bij Utrecht behoort, zal ook de provincie Utrecht het convenant ondertekenen, evenals de Natuur- en Milieu Federatie Utrecht. Daarnaast zullen zowel het Zuid-Hollands als het Utrechts landschap hun handtekening zetten.

Door de ondertekening bevestigen verschillende organisaties in de regio hun ambities voor een duurzaam beheer van de buitenruimte, gericht op een betere biodiversiteit. In totaal hebben zo'n twintig organisaties het convenant ondertekend.

De provincie Zuid-Holland is gastheer van deze middag. Olga Kempen en Joost Smits zullen uitleg geven over verschillende aspecten van ecologisch beheer. Hoe schakel je van theorie naar praktijk? Hoe kom je van ambitie naar resultaat? Er zal op een praktische manier gekeken worden hoe je een organisatie kunt verbeteren als het komt op ecologisch beheer. Hoe doe je dat in een organisatie zoals provincie of waterschap? Welke contracten werken in het voordeel van dat beheer? Welke aannemers kies je en hoe doe je dat?

Rolia Wiggelinkhuijsen neemt dit jaar afscheid als bestuurslid van de Stichting Blauwzaam waar Prachtlint onderdeel van uitmaakt. Zij heeft mede aan de wieg gestaan van dit beheerconvenant. "Prachtlint is een mooi voorbeeld van zichtbaar iets doen met partijen uit de streek. Het brengt mensen bij elkaar en laat ze mooie dingen doen. Dat Utrecht nu meedoet is een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking."

Richard Slagboom en Esther Dijkstra zullen als projectleiders van Prachtlint verslag doen van de vorderingen binnen het convenant tot nu toe. Het Prachtlint is een initiatief van de Stichting Blauwzaam en is een verbinding van natuur 'parels' door een lint van ecologische beheerde bermen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Onder de parels bijvoorbeeld de Havelingen in het Werelderfgoed Kinderdijk, de fruitboomgaard De Koepel in Arkel en Natuurcentrum De Schaapskooi in Schoonrewoerd. Er zijn in 2018 weer meer bermen en parels toegevoegd. Het Prachtlint groeit en bloeit en slaat aan, zo blijkt.

De organisaties die nu hun handtekening zetten zullen tijdens de bijeenkomst in korte pitches uitleg geven over hun voornemens op het gebied van dit ecologisch beheer.

De bijeenkomst op vrijdag 20 september duurt van 09.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden in Steunpunt De Banne aan de Banneweg 22 in Gorinchem.