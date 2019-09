Gebruikers Verenigingsgebouw De Overstap lovend over hun accommodatie

BRANDWIJK • Acht verenigingen en organisaties plus een muziekschool vonden onderdak in het voormalige schoolgebouw van De Overstap in Brandwijk. Sinds 11 september is er ook een Huis van de Waard gevestigd. De gebruikers van Verenigingsgebouw De Overstap zijn enthousiast.

Waar jarenlang kinderen onderwijs kregen, genieten nu senioren van een potje biljart, leren dorpsgenoten schilderen of krijgen mensen muziekles.

Marius de Wit uit Groot-Ammers is voorzitter van Met Elkaar Voor Elkaar (MeVe), een vereniging met 150 leden. "Wij zaten eerst in de oude kleuterschool in de Julianastraat in Brandwijk. Sinds 17 mei zitten we hier aan de Kerkweg; een geweldige vooruitgang." Secretaresse Anie de Visser uit Molenaarsgraaf: "We hebben meer ruimte, het is groter en lichter en de akoestiek is beter."

Elke werkdag

MeVe biedt leden elke werkdag activiteiten aan. De Wit somt op: "Bingo, sjoelen, darten, bridgen, klaverjassen, whisten, we hebben een jokercompetitie, mensen kunnen bij ons komen schilderen, biljarten, meedoen met houtbewerking, jeu de boules spelen en deelnemen aan creatieve activiteiten. We zijn vijf middagen open van 14.00 tot 17.00 uur. Mensen kunnen ook binnenlopen om alleen bij te praten en een kop koffie of thee te drinken voor slechts 50 cent per kopje. Lidmaatschap kost 15 euro."

De middagen voorzien in een behoefte. De Visser: "Mensen staan voor tweeën al voor de deur." De Wit: "De meesten komen uit Bleskensgraaf, Brandwijk en Molenaarsgraaf, maar de middagen zijn bedoeld voor inwoners van heel Molenlanden. Wie niet meer aan het arbeidsproces deelneemt, kan lid worden. Ons jongste lid is 50, het oudste lid is 93."

Zelf schoonmaken

MeVe is een van de vele gebruikers van het verenigingsgebouw. De Wit: "De peuterspeelzaal en de brandweer zaten hier al toen de school er nog was. Sinds het vertrek van de school zijn Graafstrooms Fanfare, de muziekschool van Peter Vogel en wij hoofdhuurders. Wij verhuren weer onder aan anderen. Bij de fanfare zit het koor O&U erbij, Deelcafé De Overbuurman en Jonge Klanken. Bij ons zijn de damclub, bewegen voor 60-plussers en de Open Eettafel onderhuurders. Het onderhoud van het gebouw is voor de gemeente. Wij houden het zelf schoon."

Huis van de Waard

Op verzoek van de gemeente is MeVe op woensdag 11 september ook begonnen met een Huis van de Waard. Elke woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur kunnen mensen binnenlopen in Verenigingsgebouw De Overstap voor een kop koffie en een praatje. In Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland, Ottoland en Oud-Alblas bevonden zich al Huizen van de Waard. Iedereen is er welkom.

Muziekschool

Ook muziekdocent Peter Vogel is lovend over de huisvesting. "Het is geweldig. Ik ben er ontzettend positief over, geniet hier elke dag. Ik heb de kans gekregen om mijn muziekschool naar eigen inzicht in te richten, met onder andere een podium. Ook heb ik nu ruimte voor een mooie vleugel. Ik ben de gemeente zeer dankbaar. De akoestiek is beter, licht en temperatuur zijn goed en ik heb veel meer ruimte voor een betaalbare prijs."

"Omdat ik een bedrijf ben, betaal ik wel wat meer huur dan de verenigingen. Maar het vel wordt ons niet over de oren gehaald. Doordat ik wat meer betaal, blijft de huur betaalbaar voor de andere gebruikers."

Fanfare

De derde hoofdhuurder is Graafstrooms Fanfare. Voorzitter Angelique Bogaard: "We zijn op 1 september verhuisd, dus veel ervaring met het gebouw hebben we nog niet. Onze eerste indruk is dat het een mooie, grote ruimte is en na diverse aanpassingen klinkt het ook goed." Aanvankelijk liet de akoestiek te wensen over. "Dat heeft de gemeente opgelost door akoestische panelen te plaatsen en gordijnen op te hangen."

Op maandag 2 september had de fanfare de eerste repetitie in het verenigingsgebouw. "Dat ging prima." De vereniging is ook blij met de opslagruimte voor uniformen en instrumenten. Enkele jaren geleden repeteerde de fanfare nog in de Boerenklaas in Brandwijk. Tot de verhuizing naar De Overstap maakten de muzikanten gebruik van tijdelijke locaties.