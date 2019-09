College Molenlanden licht plan centrale huisvesting van arbeidsmigranten toe

OTTOLAND • Arbeidsmigranten die hier voor korte tijd komen werken, moeten niet verspreid door Molenlanden gaan wonen, maar op een centrale locatie ondergebracht worden. Dat is het voorstel van het college.

Burgemeester en wethouders presenteerden dit uitgangspunt, beschreven in de beleidsnotitie over de huisvesting van arbeidsmigranten, dinsdagavond in de kantine van voetbalvereniging VVAC in Ottoland. Een logische locatie: op een steenworp afstand van camping De Put, waar de nieuwe eigenaar Hans Kramer 100 tot 150 chalets voor arbeidsmigranten wil realiseren. Zijn verzoek aan de gemeente om dit mogelijk te maken, bracht de hele discussie aan het rollen.

In de kantine kregen raadsleden en andere belangstellenden, onder wie veel campinggasten van De Put, toelichting op de collegeplannen. Vanuit de raad kwam onder meer de vraag of zo'n centrale huisvesting geen aanzuigende werking zou hebben. "Zijn we voor de Rotterdamse haven bezig of voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden? Dat laatste is het geval", benadrukte wethouder Teunis Jacob Slob.

Spanning

Daarnaast kwam de vraag hoe omgegaan moet worden met de huidige huisvesting van arbeidsmigranten in Molenlanden. "Hoe prikkel je hen om naar zo'n centrale locatie te gaan?" Slob: "Dat zal enige spanning oproepen. Het is niet gemakkelijk om dit af te dwingen. Door beleid te formuleren kun je daaraan werken, maar de bestaande situatie is niet zomaar op te heffen. De interactie met werkgevers zal daarbij cruciaal zijn."

Die centrale huisvesting komt wat betreft het Molenlandse college op camping De Put. Wethouder Arco Bikker benadrukte dat het plan van Kramer om de bestaande recreatieve functie in stand te houden en uit te breiden, in combinatie met het huisvesten van arbeidsmigranten, de steun van burgemeester en wethouders krijgt.

Eén van de campinggasten gaf hem groot gelijk. "Laat Kramer zijn gang maar gaan om de camping op te knappen. En van de arbeidsmigranten hebben wij geen last."

Niet voldoende

Dat waren andere campinggasten niet met hem eens. Namens recreantenvereniging De Put stelde Angela Bazen dat de beloofde honderd jaarplaatsen voor de huidige bewoners er niet komen. "Sommigen van ons moeten weg, of ze nu wel of niet getekend hebben. Er zijn niet voldoende kavels."

Wethouder Bikker beloofde dat nader te onderzoeken. Berend Buddingh', raadslid Doe Mee! Molenlanden, vroeg hem vervolgens: "Maakt u zich hard voor de belangen van de bewoners van de camping? "We gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten", reageerde Bikker. "De Put bevond zich de afgelopen tien jaar in een negatieve spiraal. Er moest iets gebeuren en ik kan me goed voorstellen dat er nu een kwaliteitsslag moet worden gemaakt. De combinatie van recreatie met het huisvesten van arbeidsmigranten lijkt mij heel verstandig."

Groeiende vraag

De groeiende vraag naar arbeidsmigranten werd onderstreept door wethouder Slob. "Er zijn nu hier tussen de 500 en 600 arbeidsmigranten; dat zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien naar 700." Wat Buddingh' de opmerking ontlokte: "Als er 150 chalets voor arbeidsmigranten op De Put komen, waarbij elke chalet twee bewoners krijgt, is er ruimte voor 300 van deze mensen. Dat is veel meer dan de 150 extra arbeidsmigranten die in de loop van de jaren komen. Zoekt u dat nog eens verder uit."

Raadslid Harry Stam miste in de uitleg van Slob een opmerking over de overlast die arbeidsmigranten in Molenlanden veroorzaken. "Er zijn maar heel weinig overlastincidenten die bij ons gemeld worden", reageerde Slob. "Al zeg ik daarmee niet dat ze er niet zijn."