Plastic Guerrilla houdt opruimactie zwerfvuil in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM - De Alblasserwaardse Plastic Guerrilla (DPG) gaat op zaterdag 14 september zwerfvuil te lijf in Hardinxveld-Giessendam.

Iedereen die het belangrijk vindt dat plastic en ander zwervend afval in de Alblasserwaard wordt aangepakt kan meedoen. De actie begint om 10.00 uur bij het NS-Station, Stationsstraat 2. Tot 12.00 uur zullen deelnemers in groepjes op pad gaan om zwerfvuil te rapen.

Handschoenen

Aanmelden is niet nodig. DPG zorgt voor gereedschap, vuilniszakken en drinken. Het is raadzaam zelf handschoenen mee te brengen.

DPG is een initiatief van mensen uit de Alblasserwaard, die iets willen doen tegen zwerfafval in onder andere wegbermen, plantsoenen en natuurgebieden. Sinds de start begin vorig jaar voerden zij samen met andere vrijwilligers al diverse acties uit in onder andere Sliedrecht, Lexmond, Meerkerk, Vianen en Gorinchem.

Locatie aanmelden

Mensen die in de Alblasserwaard plekken weten waar regelmatig veel zwerfvuil ligt, worden uitgenodigd dit te melden bij DPG. De initiatiefnemers organiseren dan een opruimactie op die locatie. Aanmelden van locaties kan via: info@plasticguerrilla.nl. Voor meer informatie: www.plasticguerrilla.nl.