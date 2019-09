Succesvolle eerste editie Impact Festival in Ottoland: 'Wij hebben alle doelen gehaald'

OTTOLAND • Honderden bezoekers kwamen vrijdag, zaterdag en zondag naar het eerste Impact Festival in Ottoland. De organisatoren kijken meer dan tevreden terug.

"Onze doelen zijn ruimschoots bereikt", knikt Willy Smith van Impact World Tours uit Bleskensgraaf, één van de drijvende krachten achter het festival. "Iedereen die we spreken is vol lof over het Impact Festival. We hoopten vooraf op 500 bezoekers en daar zijn we zeker overheen gegaan. Het exacte aantal weten we aan het einde van deze week. Veel festivalbezoekers hebben God beter leren kennen door in Zijn aanwezigheid te zijn."

Ze stond er samen met haar man Steve zeker niet alleen voor. Er was een team van 163 vrijwilligers en achttien teamleiders. "Met elkaar hebben we dit festival neergezet." Naast het festivalterrein was een complete camping ingericht. "Er zijn bezoekers uit Alkmaar, Amsterdam en Friesland gekomen. Die zagen op social media wat er gaande was en besloten spontaan om te komen. Dat heeft me echt verbaasd."

Smoothiebar

Op het terrein zelf was een ruim aanbod aan eten en drinken. "In de keuken is keihard gewerkt en er zijn prachtige, verse en gezonde maaltijden gemaakt, die verrukkelijk smaakten en in primitieve omstandigheden gemaakt werden. De smoothiebar, frietkraam , green egg en baristabar verkochten goed. Ik geniet nog na van het beeld van lange tafels met witte tafelkleden met prachtige zonnebloemstukken erop. Spontaan gingen mensen voor elkaar bidden bij de eettentjes. Het verwarmt mijn hart. Verschillende generaties werkten in eenheid samen."

God aanbidden, dat stond tijdens het hele festival centraal. Allerlei bands kwamen op het podium om die aanbidding mede te leiden. "Er is giga veel gebeden", benadrukt Willy. "Het profetisch spreekuur was steeds volgeboekt. Tijdens het Impact Festival heeft ieder zijn talenten met volle overgave en passie ingezet om God te aanbidden en dat schept vrijheid, vrolijkheid en verbinding."

Tijd

Of er een volgende editie komt, dat is nog niet zeker. "We hebben hier een jaar lang hard aan gewerkt, er is gigantisch veel tijd in gaan zitten. Dus om dat volgend jaar weer te doen, is nogal wat. Aan de andere kant was het zo'n succes en iedereen vroeg of het er volgend jaar weer zou zijn. Vanuit onze missie als pioniers, met als opdracht nieuwe initiatieven op te zetten, zou het ook zo maar kunnen dat het in een andere vorm terug gaat komen."