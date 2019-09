Brusjesmiddag sluit spetterend de zomer af

REGIO • In de laatste week van de zomervakantie vond het jaarlijkse uitje van Stichting Brusjesmiddag Alblasserwaard plaats.

De Brusjesmiddag is opgericht om kinderen die een broer of een zus zijn van iemand met een zorgvraag, een verwenmiddag te bezorgen.

"Omdat de zomervakantie in sommige van deze gezinnen ook een hele uitdaging kan zijn, gaan we in de zomer altijd een dag op pad met de kinderen. Dit jaar zijn we gaan survivallen in Zeeland. De kinderen moesten als team naar de overkant komen en hebben 17 hindernissen getrotseerd. Prachtig was het om te zien hoe de grote kinderen op de moeilijke stukken de kleineren op hun rug namen. Het was een enorm geslaagde dag", aldus Esther Vliegenthart, initiatiefneemster achter de stichting.