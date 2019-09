Spetterende afsluiting in De Dompelaar

GROOT-AMMERS • Het zwembadseizoen van het openluchtzwembad De Dompelaar is afgelopen vrijdag feestelijk afgesloten met een spetterende After Summer Party.

Een kleine 150 deelnemers namen deel aan het gaafste spetterfeest in Groot Ammers in de vorm van een schuimparty. Met muziek, lichtshow, dans en schuim is het seizoen op passende wijze afgesloten. De organisatie was in handen van Vrienden van de Dompelaar. "We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar met tal van druk bezochte activiteiten".

Zaterdag 7 september staat nog Hond-Baasje zwemmen op het programma. Volgend jaar wordt een bijzonder jubileum jaar voor zwembad de Dompelaar. Zij vieren dan hun 50-jarig bestaan.