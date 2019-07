Jan Vonk uit Goudriaan 'Fokker van het Jaar Gelders Paard'

GOUDRIAAN • Jan Vonk uit Goudriaan werd zaterdag tijdens de Dag van het Gelders Paard uitgeroepen tot Fokker van het Jaar.

Vonk levert al jaren topnummers op de keuringen van het Gelders Paard, zo meldt de KWPN op eigen website. Jan Vonk zelf reageert daar verheugd op de bijzondere onderscheiding. "Dat ik Fokker van het Jaar zou worden, was echt een complete verrassing. Best knap als je bedenkt dat we hier een boerderij hebben, en ik dus de hele tijd thuis ben. Mijn vrouw Hermineke zat in het complot. Prachtig om die paarden zo bij elkaar te zien."

Tijdens de Dag van het Gelders Paard streden weer diverse paarden van de Goudriaanse fokkers om het eremetaal.