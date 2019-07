Gemeenten wensen Peter uit Hoogblokland succes bij WorldSkills

HOOGBLOKLAND/AMEIDE • Peter van Andel uit Hoogblokland is nationaal kampioen 'Heavy vehicle technology' en zal ons land vertegenwoordigen tijdens WorldSkills Kazan 2019 in Rusland.

Wethouder Slob van Molenlanden en wethouder Zevenhuizen van Vijfheerenlanden brengen een bezoek aan Peter bij zijn werkgever Hamoen L.M.B. in Ameide. Zij uiten hiermee hun trots op de prestatie van deze jonge vakman, die een echte ambassadeur is voor beroepsonderwijs en vakmanschap van mbo-ers.

WorldSkills zijn de wereldkampioenschappen voor beroepen die om het jaar worden gehouden. Meer dan 1600 jonge vakmensen uit 60 landen strijden in 56 verschillende beroepen tegen elkaar om de titel van beste vakman of vakvrouw ter wereld. Peter van Andel studeert bij mbo-school Aventus (Apeldoorn). Zijn werkgever Hamoen L.M.B. in Ameide, zijn docenten van de opleiding Landbouwtechniek, de expert van de brancheorganisatie Fedecom steunen en coachen hem in zijn voorbereiding naar de wedstrijd toe.

De wedstrijd in Kazan bestaat voor Peter als monteur mobiele voertuigen uit opdrachten met: dieselmotoren, hydraulische systemen, elektrische systemen, aandrijvingen, besturing/remmen en inspecties. Iedere deelnemer krijgt dezelfde opdrachten en wordt hierop beoordeeld. Peter vindt het een mooi vak, "De mechanisatie wordt steeds complexer en ontwikkelt snel, het is een uitdaging om deze ontwikkelingen bij te kunnen blijven. Het is nooit saai, elke dag is anders, vandaag ben je een nieuwe trekker klaar aan het maken en morgen reviseer je een motor."

WorldSkills 2019 vindt deze keer plaats in Kazan in Rusland en duurt van 22 tot en met 27 augustus 2019. Skills Team Nederland (Team NL) is het team van jonge vakmensen dat Nederland vertegenwoordigt bij de wereldkampioenschappen voor beroepen. Een zeer divers team van in totaal 29 nationaal mbo-kampioenen en (voor het eerst) 1 vmbo-leerling.