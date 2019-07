Afscheid juf Bea van OBS Het Tweespan

GIESSENBURG • Juf Bea van der Steen heeft op donderdag 11 juli afscheid genomen van OBS Het Tweespan in Giessenburg. Ze was ruim 42 jaar verbonden aan de school als leerkracht en directeur. Komend schooljaar is zij nog actief als invalkracht voor stichting O2A5 en daarna komt haar pensioen in zicht.

De kinderen hebben het afscheid gevierd met een waterfeest dat werd georganiseerd in samenwerking met GiGa. Daarna was er een schoolpleinreceptie voor ouders en bekenden. Natuurlijk kreeg juf Bea cadeaus en mooie woorden als dank voor haar jarenlange inzet.