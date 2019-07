Inschrijving geopend voor Fietsmolentocht Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Via www.fietsmolentocht.nl is de inschrijving voor de Rotary Fietsmolentocht van start gegaan.

Ook deze zevende editie, die op zaterdag 28 september 2019 verreden wordt, volgt zo precies mogelijk het parcours van de beroemde Molentocht op de schaats; door de Alblasserwaard en langs de molens van Kinderdijk. De opbrengst gaat naar Odensehuis Papendrecht.

De Fietsmolentocht, die door de Rotary Clubs Alblasserwaard en Kinderdijk georganiseerd wordt, kent vier afstanden: 15, 30, 50 en 70 kilometers. De tocht is niet alleen het uitgelezen moment om stil te staan bij al het moois dat de polder te bieden heeft, bij elke controlepost is bovendien ook weer iets bijzonders te beleven. Dit jaar is het thema bij de controleposten 'feestelijk' en er wordt hard gewerkt aan het mogelijk maken van een molenbezoek.

Opstappen voor de Fietsmolentocht kan vanaf 09.00 uur op zeven verschillende plaatsen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de Fietsmolentocht gratis. Daarboven is het inschrijfgeld, inclusief fraaie medaille én een lot voor de loterij, 10 euro. Met het lot maken de fietsers kans op theaterbonnen, reischeques, high-wine bonnen en dinerbonnen.

Vorig jaar pedaalden bijna 500 deelnemers mee en werd 15.000 euro bij elkaar gefietst voor de Stichting Lach voor een Dag. Dit jaar gaat de opbrengst naar Odensehuis Papendrecht. "Wij fietsen dit jaar tegen dementie door te helpen met de opstart van Odensehuis Papendrecht, voor mensen uit de Alblasserwaard", stellen de organisatoren. Een Odensehuis is een veilige informatie- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten om zo lang mogelijk plezierig deel te nemen aan de samenleving en isolement te voorkomen.

Inschrijven voor 10 euro betekent ook automatisch meedoen met de loterij. Voor meer informatie: hallo@fietsmolentocht.nl. Aanmelden en meer informatie vinden over de route, tijden en bijzondere activiteiten onderweg kan via www.fietsmolentocht.nl.

Rotary Alblasserwaard en Kinderdijk zijn clubs waarvan de leden met elkaar onderdeel uitmaken van een wereldwijd netwerk van mensen die graag iets terug willen doen voor de samenleving vanuit hun professie, kennis, ervaring of betrokkenheid bij die samenleving. De Fietsmolentocht is één van de activiteiten.