Nieuwe roman van Cobi Oosterling uit Meerkerk

MEERKERK • Cobi Oosterling uit Meerkerk heeft haar nieuwste roman gepresenteerd: Het Spinhuis.

In Het Spinhuis vertelt zij het verhaal over Roos, een revalidatiearts, die totaal onverwacht van 'Tante Annabeth' diens huis met inrichting erft. Het is een vervallen huis, waarin spinnetjes het heft in handen hebben genomen. De lamp boven de keukentafel was gemaakt van hout, met gedraaide armen voor kaarslampjes die waren ingepakt in een fijnmazig kanten waas van spinnenwebben.

Als Roos de eerste keer haar nieuwe eigendom bezoekt, zet zij in de keuken een pot thee en geniet van de rust, die de spinnetjes uitstralen.

Die rust wordt woest verstoord als Roos met vrienden het huis gaat opruimen. In de kelder ontdekken zij een van de geheimen die het huis in zich verbergt.

"Het schrijven van verhaaltjes of kleine schrijfsels over dieren rond ons huis vullen mijn dagen met heel veel plezier. Mijn romans vertellen altijd over gewone mensen die ongewone dingen doen, net zoals in ons dagelijkse leven het geval is", vertelt Cobi Oosterling over haar nieuwste boek.

Het bedenken van een plot en de uitwerking daarvan, zodat aan het eind van het boek alles met elkaar klopt, werkt voor haar verslavend. Cobi: "Als een boek na ongeveer een jaar schrijven definitief veranderd in een manuscript dat door de drukkerij kan worden gebruikt, komt er een leegte, die zich uiteindelijk weer vult met bedenksels voor een nieuw boek."

Voor meer informatie: www.cobi-oosterling.nl.