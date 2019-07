Ruimtegebrek School met de Bijbel in Bleskensgraaf: aanbouw of nieuwbouw?

BLESKENSGRAAF • De School met de Bijbel in Bleskensgraaf heeft dringend extra ruimte nodig. De gemeenteraad wil daar bovenop het reguliere budget extra geld in steken, maar eerst moet de vraag beantwoord worden: aanbouwen of een nieuwe school bouwen?

Een korte rondleiding door directeur Corné Egas maakt duidelijk dat het ruimtegebrek dagelijkse realiteit is. Letterlijk elke vierkante meter wordt gebruikt om les te geven. De gemeenschapsruimte? Een klaslokaal. De personeelskamer? Wordt ingezet als instructieruimte voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Bijzonder, want veel basisscholen in de Alblasserwaard kampen juist met teruglopende leerlingaantallen. "De prognoses wezen op krimp, maar het aantal kinderen in Bleskensgraaf neemt toe", verklaart Egas. "De gezinnen krijgen niet alleen landelijk, maar ook vergeleken met de streek een bovengemiddeld aantal kinderen."

Speciaal Basis Onderwijs

De tweede en zeker zo belangrijke reden voor het ruimtegebrek is de groei van de afdeling Speciaal Basis Onderwijs (SBO). In 1996 begon de Bleskensgraafse school ermee en inmiddels neemt het met ruim honderd van de 436 leerlingen een forse plek in.

Egas: "We zien dat uit de regio steeds meer kinderen met meervoudige problematiek, dus niet alleen qua gedrag maar bijvoorbeeld ook in het gezin, niet meer op de eigen basisschool opgevangen kunnen worden. Zij komen bij ons terecht. Dat is overigens een landelijk probleem, wat erop duidt dat onze maatschappij door onder meer een toenemende individualisering uit elkaar aan het vallen is."

Noodlokaal

Ze krijgen een warm welkom op de School met de Bijbel, maar: "De limiet is wel bereikt wat betreft de ruimte", zo benadrukt Corné Egas. "We hebben ook al een noodlokaal neergezet, maar meer mogelijkheden hebben we echt niet."

De gemeenteraad stemde onlangs in om naast het beschikbare reguliere budget van circa 400.000 euro nog eens 250.000 euro hiervoor uit te trekken. Het college heeft dit momenteel in behandeling. "Als we uitbreiden, gaan we hoogstwaarschijnlijk de hoogte in. Naast het schoolgebouw zijn er eigenlijk geen mogelijkheden meer."

Vervanging

Maar voordat een architect de opdracht krijgt om een aanbouw te gaan tekenen, gaat de school eerst het gesprek aan met de gemeentebestuurders. "Want een groot deel van het gebouw is al meer dan veertig jaar oud en toe aan vervanging. We willen eerst antwoord hebben op de vraag of het niet beter het geld in een compleet nieuwe school te steken. Anders zeg je over enkele jaren misschien: zonde dat we daar toen niet over nagedacht hebben. En ja, daarbij neem ik de mogelijkheid van een brede school met obs De Stapsteen en de kinderdagopvang van Wasko zeker mee."