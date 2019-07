Gospelkoor Chananja doet 're-KOOR-poging'

WIJNGAARDEN • Gospelkoor Chananja gaat aankomende september een 're-KOOR-poging' doen om het grootste koor van de Alblasserwaard bij elkaar te brengen.

Op dinsdag 10 september zal daarvoor één avond geoefend worden in 't Wingerds Hof aan de Dorpsstraat 31 te Wijngaarden om 19.30 uur. Mocht de locatie te klein zijn, dan wordt er uitgeweken naar het schoolplein ernaast.

Voor dit eenmalige project van twee avonden kan iedereen zich opgeven, ongeacht leeftijd en ervaring. Degene, die zich opgeeft, kan gebruikmaken van de opnames voor sopraan, alt, tenor en bas om thuis alvast te oefenen. Voor deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd.

In de week van 16 september zal het megakoor zijn repertoire ten gehore brengen onder leiding van de vaste begeleidingsband van Chananja. De locatie en datum worden nog nader bepaald.

Opgeven of meer informatie aanvragen kan via de Facebookpagina van Gospelkoor Chananja of via grootstekoorvanalblasserwaard@gmail.com.

De 're-Koor-poging' van Chananja wordt door het koor als geslaagd beschouwd wanneer er 200 mensen komen. Bij 200 mensen komen we aardig in de buurt van het grootste koor van de Alblasserwaard, meldt dirigent Peter Koetsveld, tevens bedenker van het plan. Hij gaat ervan uit dat dit aantal gehaald zou moeten kunnen worden.