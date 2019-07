Besluit bouw twee woningen Noordzijde 36 in Oud-Alblas in september

OUD-ALBLAS • De gemeenteraad van Molenlanden besluit in september of de bouw van twee woningen aan de Noordzijde 36 door mag gaan of niet.

Tijdens de raadsvergadering op 25 juni, waar dit dossier ook al op tafel lag, bleek wethouder Arco Bikker meerdere vragen vanuit de raad niet naar tevredenheid te kunnen beantwoorden. Zo wilden meerdere partijen weten waarom het huidige college het principeverzoek om de woningen te bouwen goedkeurde, terwijl burgemeester en wethouders in 2017 eenzelfde verzoek nog afwezen. Wethouder Bikker kon daar geen antwoord op geven waarmee hij de raad kon overtuigen.

Het lukt het college niet om voor 11 juli, waarop de eerstvolgende raadsvergadering van Molenlanden plaatsvindt, antwoorden op deze vragen te geven. "Er is daarvoor meer tijd om dat voor te bereiden nodig", stelt een woordvoerster van de gemeente.

Protestbrief

De bouw van de twee woningen stuit in Oud-Alblas op veel verzet. Bijna driehonderd inwoners ondertekenden een protestbrief tegen de nieuwbouwplannen. Aanleiding daarvoor is onder meer dat de gemeente bij de verkoop in 2016 aangegeven heeft dat er naast de bestaande woning op het perceel geen nieuwe huizen gebouwd mochten worden. De bezwaarmakers vinden het volstrekt onterecht dat het gemeentebestuur daar nu wel groen licht voor zou geven.