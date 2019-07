Wim Deelen maakt mooiste foto van juni

NIEUW-LEKKERLAND • De mooiste foto van de maand juni bij Fotoclub Molenwaard is gemaakt door Wim Deelen.

Het thema van de wedstrijd was 'Watersport in actie'.

"Wat je ziet heet kanopolo", schrijft Bertus de Jong van de Fotoclub bij de foto. "Het is een combinatie van rugby en waterpolo maar dan vanuit een kajak. Hoewel in Nederland vrij onbekend, blaast Nederland internationaal behoorlijk mee. Ons land is in het verleden meerdere keren Europees- en wereldkampioen geweest."