Maaike Timmerman op bezoek bij De Kandelaar in Ameide

AMEIDE • Op woensdagmorgen 17 juni bracht Maaike Timmerman van Goedemorgen Nederland (WNL) een bezoek aan groep 8 van SmdB De Kandelaar uit Ameide.

In het kader van het IPC thema 'Nieuws' konden de leerlingen vragen stellen en Maaike vertelde hen enthousiast over haar beroep. Op de foto is Maaike te zien met de leerlingen uit groep 8.